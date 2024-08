Tuntud ravim võib aeglustada Alzheimeri tõve progresseerumist

Ravim, mida nimetatakse liraglutiidiks, on üks glükagoonilaadse peptiidi retseptori (GLP-1) agonistidest, mis sisaldab ka semaglutiidi, mis on litsentseeritud ülekaalulisuse ja rasvumise ning II tüüpi diabeedi raviks. Kuid teadlased avastavad nende ravimite jaoks täiendavaid rakendusi, mis ei ületa nende esialgset eesmärki.

Kokkutõmbumist nähti aju esi-, oimu-, parietaalsagara ja kogu aju halli aine pildistamisel. Need on osad, mis kontrollivad mälu, õppimist, keelt ja otsuste tegemist – kõiki olulisi funktsioone, mida Alzheimeri tõbi sageli mõjutab.

Teadlased väidavad, et kuigi pole täpselt selge, kuidas liraglutiid ajus toimib, usuvad nad, et selle kaitsev toime on tingitud ravimi võimest mõjutada mitmeid ajus toimuvaid protsesse, nagu põletik, tau-valgu agregatsioon, insuliiniresistentsus ja amüloid, mis aeglustavad aju mahu vähenemist. See võib olla analoogne statiinidele, mis kaitsevad südant kolesteroolitaset vähendades.