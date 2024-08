Poksija Imane Khelif sooküsimus olümpiamängudel: mis on testosteroon ja miks see oluline on?

Sellised inimesed nagu paremäärmuslik Itaalia peaminister Giorgia Meloni mõistsid kiiresti hukka selle, et Khelif lubati mängudel võistelda. Kuna poleemika ähvardas varjutada olümpiamängude kuuenda päeva, on siin mõned faktid testosterooni kohta.

Mis on testosteroon?

Testosteroon on suguhormoon, mida toodavad nii mehed kui naised. Kuid mehed toodavad kuni 20 korda rohkem testosterooni - peamiselt munandites. Naised toodavad palju vähem, munasarjades ja neerupealistes.

USA Mount Sinai haigla andmetel on meeste normaalne testosterooni tase veres hinnanguliselt 10–35 nanomooli liitri kohta. Naiste puhul jääb see vahemikku 0,5–2,4 nmol liitri kohta.

Testosterooni tase võib samuti vanuse ja aastaaja järgi väga erineda.

Kui inimesed toodavad loomulikult liigselt suguhormoone, näiteks testosterooni, nimetatakse seda hüperandrogenismiks.

Uuringud on leidnud, et haigus mõjutab hinnanguliselt viit protsenti naistest, kusjuures umbes 70 protsenti juhtudest on põhjustatud polütsüstiliste munasarjade sündroomist.

Sümptomiteks on akne, suurenenud karvakasv või juuste väljalangemine.

Kuidas see sporti mõjutab?

Testosteroon võib soodustada luu- ja lihasmassi – taseme tahtlik tõstmine on levinud dopingu vorm ja see on keelatud.

Uuringud on näidanud, et ülemäärase testosteroonisisaldusega inimesed on tippspordis üleesindatud. Kuid see, kui palju hormoon sooritusvõimet suurendab, jääb arutelu teemaks.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee inimõiguste juht Magali Martowicz ütles 2021. aastal, et puudub «teaduslik konsensus» selle kohta, kuidas testosteroon mõjutab sportlikku sooritust.