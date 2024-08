Kumb on tervislikum valik, kas keefir või jogurt?

Siiski tuleb märkida mõningaid erinevusi. Jogurt on tsingi ja riboflaviini (vitamiin B2) poolest keefiriga võrreldes ees ja selles on kõrgem B12-vitamiini sisaldus. Teisest küljest pakub keefir veidi rohkem valku ja annab suurema koguse seleeni koos A- ja D-vitamiiniga.

Kummas on rohkem probiootikume?

Probiootikumid on elusad mikroorganismid, mis piisavas koguses võtmisel pakuvad tervisele kasu. Probiootikumid, tuntud ka kui «head bakterid», on teie soolestikus loomulikult olemas ja võivad soolestiku tervist mitmel viisil toetada. Need võivad hõlbustada asjade liikumist läbi soolte, peatada kahjulike mikroorganismide kasvu ja tugevdada soolestiku kaitsvat limaskesta. Soolestikus on üle 100 triljoni mikroorganismi. Probiootikume leidub ka fermenteeritud toitudes nagu jogurt ja keefir.

Uuringud näitavad, et aktiivseid eluskultuure sisaldava jogurti või keefiri tarbimine võib parandada laktoosi seedimist ja vähendada laktoositalumatuse sümptomeid inimestel, kellel on raskusi.

Oluline on eristada laktoositalumatust piimatoodete (vadaku või kaseiini) allergiast, mis on seisund, kus immuunsüsteem reageerib piimas ja piimatoodetes sisalduvatele valkudele. Laktoosiallergiaga inimesed peaksid vältima laktoosi sisaldavaid tooteid. Kui kahtlustate, et teil on mõni haigusseisund, on õigeks diagnoosimiseks ja raviks soovitatav pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Kumb on tervisele parem?

See, kas jogurt või keefir on tervisele parem, sõltub lõpuks individuaalsetest eelistustest. Arvestades, et piimatooted on toiduainete rühm, mis on rikas oluliste toitainete, nagu valgu, kaltsiumi ja kaaliumi poolest. Parem on süüa kasvõi ühte piimatoodet, kui neid täielikult vältida.

Lisaks näitavad uuringud, et fermenteeritud piimatoodete, nagu jogurt ja keefir, regulaarne tarbimine on seotud väiksema rinnavähi ja kolorektaalvähi riskiga, samuti II tüüpi diabeediga. Lisaks võib see aidata säilitada tervislikku kehakaalu ning edendada paremat südame, luude ja soolestiku tervist, kirjutab Health.