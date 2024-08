Vitamiin B12 defitsiidi taga võib olla uus autoimmuunhaigus

Anti-CD320 autoantikehade kliiniline tähtsus tervetel kontrollidel ei ole selge. Üldjoontes ei ole haruldane, et elanikkonna seas on terveid inimesi, kellel on tuntud autoantikehad organismis olemas, kuigi pole selge, miks osad inimesed haigestuvad ja teised suudavad autoantikehi ilma haigestumata taluda. Edaspidi plaanitakse anti-CD320 autoantikehadega terveid isikuid jälgida, et näha, kas ja kuidas nende neuroloogiline sümptomaatika muutuma hakkab. Võimalik, et osadel patsientidel on teine ainevahetusrada (CRISPR sõelumisel leiti, et LDL retseptor võib olla vitamiin B12 transpordiks alternatiivne tee), mis CD320 mängust välja langemisel seisundit kompenseerib.