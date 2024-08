Alzheimeri tekke põhjuste hulka lisati kaks uut tegurit

Madalama sissetulekuga riikides põhjustab pikem eluiga dementsuse kasvu ning dementsuse majanduslik mõju kogu maailmas on hinnanguliselt üle ühe triljoni euro aastas.

Andrew Sommerlad, üks Lanceti komisjoni raporti autoritest ja Londoni ülikooli kolledži psühhiaatriaosakonna dotsent, ütles Medical News Todayle, et valitsused üle maailma vajavad laiaulatuslikku ja organiseeritud lähenemist, et võidelda järgmistel aastakümnetel dementsuse kasvu vastu.

«Paljusid teadaolevaid dementsuse riskitegureid saab mõjutada tervishoiu- ja valitsuste poliitika kaudu ning see on tõenäoliselt kõige tõhusam viis, kuidas toetada inimesi elustiilimuutuste tegemisel, mida nad muidu ise ei suudaks,» ütles Sommerlad.

Psühhiaater David Merrill lisas, et need riskitegurid tuleb rahvatervise ametnike poolt prioriteediks seada.

Sotsiaalne isolatsioon: oluline tegur dementsuse tekkes

USA peaarst Vivek H. Murthy on kirjeldanud praegust olukorda USAs kui «üksinduse epideemiat», mida süvendavad sotsiaalmeedia ja tehnoloogia.

Murthy seostas sotsiaalset isolatsiooni terviseprobleemidega nagu ainete kuritarvitamine ja ülekaalulisus.

Sotsiaalne isolatsioon on seotud lühema eluea ja vaimse tervise probleemidega. Sommerlad rõhutas, et sagedane sotsiaalne kontakt on oluline dementsuse riski vähendamiseks.

«On järjepidevaid tõendeid, et sagedasem sotsiaalne kontakt ja väiksem üksildustunne on seotud madalama dementsuse riskiga,» selgitas Sommerlad.

«See on tõenäoliselt seetõttu, et sotsiaalne kontakt on tõhus viis aju treenimiseks, et ehitada üles kognitiivne reserv, või vastupanu dementsuse patoloogiale,» ütles ta.

Kuidas alkoholitarbimine aitab kaasa dementsuse tekkele?

Üha enam on tõendeid selle kohta, et igasugune alkoholitarbimine suurendab dementsuse riski ja muid terviseprobleeme. Sommerlad ütles, et alkoholi tarbimise vähendamine oleks positiivne suundumus dementsuse ennetamisel.

Merrill lisas, et igasugune rohke alkoholitarbimine, olgu see igapäevane või perioodiline liigtarbimine, on ajule vananedes kahjulik.