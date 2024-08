Mida mesi päriselt sisaldab?

Mesi peab olema kõrvalmaitseteta ja -lõhnata ning käärimistunnusteta. Kuumutamisel mees olevate bioloogiliselt aktiivsete ühendite sisaldus väheneb või need kaovad üldse. Tarbijal tasub teada, et nimetus «mesi» all tohib müüa üksnes mett. Suhkru või suhkrusiirupi lisamisel ei tohi toodet nimetada meeks. Filtreeritud mett, kärjemett, kärjetüki või kärjetükkidega mett ja pagarimett tuleb pakendi märgistusel ka vastavalt nimetada ning neid ei tohi nimetada lihtsalt meeks, kirjutab toitumine.ee .

Müügilolevast meevalikust on mõned valmistatud valdavalt ühe taime nektarist, teised on mitut liiki erinevate taimede õitelt kogutud nektarist, kolmandad aga meetootjate poolt kokku segatud mitut liiki meest. Suur osa Eestimaa meest on siiski segamesi (polüfloorne mesi) ja sageli saab nimetada vaid nektari korjeala järgi – aasalillede, metsaõite, rabataimede mesi. Ostmisel tuleks eelistada kodumaist mett, sest Eestis müügil oleva odava importmee päritolu on sageli õieti teadmata, seda on võib-olla mitu korda sulatatud ja ümberpakendatud.