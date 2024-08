WHO: kuumus nõuab igal aastal Euroopas umbes 175 000 inimelu

Jämedalt võttes umbes 489 000 kuuma ilmaga seotud surmajuhtumist, mille WHO on igal aastal ajavahemikus 2000 kuni 2019 registreerinud, jääb Euroopa osaks 36 protsenti ehk keskeltläbi 176 040 surmajuhtu, märkis organisatsioon.

WHO andmeil kerkib Euroopas õhusoe üleilmse keskmise määraga võrreldes umbes kaks korda kiiremini.

«Inimesed maksavad kõrgeimat hinda,» ütles WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge avalduses.

WHO hinnangul on kuumusega seotud suremus regioonis kerkinud kahe aastakümne jooksul 30 protsendi võrra.

Ta lisas, et liigne kuumus on suurim probleem vanuritele ning täiendav koormus rasedatele.

WHO märkis, et niinimetatud kuumastress, mis leiab aset tingimustes, kus inimkeha ei suuda enam hoida oma normaalset kehatemperatuuri, on peamine kliimaga seotud surma põhjus Euroopas.