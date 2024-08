VABANDAGE, KUIDAS PALUN? Terve inimese väljaheide on vähihaigele ravimiks

Uus lootus immunoteraapiale

Lõuna-Korea teadlased viisid läbi uuringu osana käimasolevast kavast, et parandada immuunrakkude inhibiitorite kasutamist. Need ravimid sihivad teatud valke, mis takistavad immuunsüsteemil vähirakke tõsise ohuna ära tundmast. Viimastel aastatel on neist inhibiitoritest ja muudest immunoteraapia vormidest saanud paljulubav ravistrateegia, mis võimaldab arstidel ravida kaugelearenenud vähivorme, mida kunagi peeti peaaegu ravimatuks. Kuid neil on ka piirangud, millest peamine on see, et ainult mõned patsiendid reageerivad ravile, samas kui teistel võib nende ravimite suhtes koguni resitentsus tekkida.