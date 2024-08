Teadlased väidavad, et naised võivad tänu ravimile saada lapsi veelgi hilisemas eas

Kuid kui munasarjade vananemist oleks võimalik edasi lükata, võib see pikendada naise viljakust. See on midagi, mida rapamütsiin võib teha.

Rapamütsiin on bakteriaalne ühend, mis võimaldab rakkudel laboritingimustes kauem ellu jääda.

Seda kasutatakse tavaliselt elundisiirdamisega patsientidel immuunsüsteemi nõrgendamiseks, et keha uut elundit tagasi ei lükkaks. Seda kasutatakse ka teatud vaskulaarsete seisundite raviks, aeglustades rakkude kasvu (nt kasvaja).

Üha rohkem tõendeid näitab, et rapamütsiinil võib olla kasu ka vananemisel.

Hiirtel tehtud uuringud näitavad, et see võib takistada vanusega seotud lihaste kadu. Samuti on näidatud, et rapamütsiini päevane annus parandab vanemate hiirte eluiga kümme protsenti.

Viljakuse osas on uuringud näidanud, et rapamütsiini päevane annus aeglustab hiirtel munasarjade vananemist ja menopausi. Vanematel emastel hiirtel, kellele anti rapamütsiini sisaldavat dieeti, suurenes ürgsete folliikulite kogum – munasarjade reserv. Pealegi said need hiired hilisemas elus edukad pesakonnad. See viitas sellele, et rapamütsiin võib naistel enneaegset menopausi edasi lükata.

Kuid kas ravim võib inimestel sama teha?

Seda on uurimisrühm asunud uurima. Meeskond värbas oma pilootuuringusse 50 perimenopausis naist vanuses 35–45 aastat.

Kolme kuu jooksul said naised kas iganädalase annuse rapamütsiini või platseebot. Munasarjade reservi jälgiti transvaginaalse ultraheli ja mitmete vereanalüüsidega, et tuvastada erinevaid munasarjade hormoone.

Teadlased väidavad, et esialgsed tulemused olid väga julgustavad – see viitab sellele, et ravim võib naistel munasarjade vananemist 20 protsendi võrra vähendada, ilma et ravimil oleks mingeid kõrvalmõjusid. Teadlased loodavad, et see võib tähendada veel viit aastat viljakust.

Rapamütsiin võib vallandada selle positiivse efekti, piirates menstruaaltsükli jooksul värvatavate ja aktiveeritavate ürgsete folliikulite arvu. Naistel, kes said rapamütsiini, värvati menstruaaltsükli kohta ainult 15 folliikulit – samas vanuses naistel oli see arv 50. Vähema folliikulite värbamise korral näib munasarjade reserv pikenenud.

Esialgse uuringu kohordi suurus oli üsna väike. Kuid arvestades paljulubavaid tulemusi, mida uurimisgrupp väidetavalt on saanud, tähendab see, et nad saavad nüüd liikuda oma katse järgmisse faasi – värvata 1000 naist.

Loodetavasti leiavad esialgsed tulemused uuesti kinnitust ja näitavad, et rapamütsiin on eelretsenseeritud uuringus kasulik munasarjade vananemise ravimeetod. Seejärel on vaja täiendavaid uuringuid, et uurida, kas viljakus on pikenenud.