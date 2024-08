Suguhaigused murravad aina vanemaid inimesi – põhjus üllatab

Lisaks nendele negatiivsetele mõjudele tupe tervisele on minu labori uuringud leidnud, et menopaus kahjustab ka tupe vooderdava koe struktuurset terviklikkust.

Meie uuringud näitavad koos, et pärast menopausi on tupe limaskesta terviklikkus kadunud. Kuigi on vaja täiendavaid uuringuid, näitavad meie labori tulemused, et östrogeeni sisaldavad ühendid, mida kasutatakse vaginaalse ärrituse ja muude menopausi urogenitaalsündroomi sümptomite leevendamiseks, võivad samuti vähendada vanemate täiskasvanute vastuvõtlikkust STI-dele.