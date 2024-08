Kuseteede infektsioonide vältimiseks tasub süüa neid marju

Tänapäeval soovitavad arstid sageli kuseteede infektsioonide (UTI) raviks magustamata jõhvikamahla, kuid kindlate teaduslike tõendite puudumise tõttu on mõned teadlased väitnud, et selle ravimi «mis tahes jätkuv edendamine» läheb andmetest eemale.

Austraalia Bondi ülikooli teadlased kalduvad nüüd eriarvamusele.

Nende hiljutine metaanalüüs, mis hõlmab 20 uuringut, näitab, et jõhvikamahl ei pruugi olla nii kasutu. Randomiseeritud kontrollitud uuringutes (RCT) regulaarselt nädalaid kuni kuid tarbituna on UTI tekkerisk vähenenud.

Võrreldes viie sellise katse tulemusi, leidsid teadlased, et jõhvikamahla joomine põhjustas 27 protsenti madalama kuseteede infektsioonide esinemissageduse kui platseebovedelik.

See tulemus teatati mõõduka kindlusega, mis tähendab, et tegelik mõju suurus on tõenäoliselt hinnangule lähedane.

Teadlased leidsid ka, et jõhvikamahla joonud inimestel oli antibiootikumide tarbimine 49 protsenti madalam kui platseeborühmas.

See ei tähenda, et jõhvikamahl asendaks kaasaegset meditsiini, kuid see viitab sellele, et puuviljajook võib aidata hoida korduvaid infektsioone eemal ja vähendada edaspidist vajadust antibiootikumide järele.

«Mõõduka kuni madala kindlusega toetavad tõendid jõhvikamahla kasutamist UTI-de ennetamiseks,» kirjutavad teadlased.

«Kuigi suurem vedelik vähendab UTIde esinemissagedust võrreldes ravi puudumisega, annab vedelal kujul jõhvikas veelgi paremad kliinilised tulemused UTIde ja antibiootikumide kasutamise vähendamisel ning seda tuleks kaaluda UTI-de ravis.»