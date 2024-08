Kõhurasva eemaldamiseks soovitatakse internetis kummalist meetodit

Mõjutajad kallavad seda oma nabadesse ja mähivad õlis leotatud rätikud ümber oma keskosa. Nad väidavad, et see võib sulatada kõhurasva ja aidata puhitus vastu. Siiski nii see pole, vastavad tõendid selle jaoks puuduvad.

Lõhnatu õli sisaldab rikkalikult rasvainet, mida nimetatakse ritsinoolhappeks, mis stimuleerib tugevalt soolte liikumist. Tänapäeval on see mõnes riigis heaks kiidetud käsimüügiravim lühiajalise kõhukinnisuse korral ja seda kasutatakse soolestiku puhastamiseks enne arstlikke läbivaatusi. Siiski pole palju teaduslikke tõendeid selle kohta, et see lahtistav toime on parem kui teised tavaliselt kasutatavad lahtistid, näiteks senna, mida on samuti kasutatud sajandeid.