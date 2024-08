Uskuge või mitte, aga enesetapud võivad olla nakkavad

Columbia ülikooli teadlased on välja töötanud arvutimudeli, et uurida enesetappude nakkavuse dünaamikat. Nende leidudest selgub, et nii 2014. kui ka 2018. aasta sündmused tõid kaasa olulise enesetapumõtete ja -käitumise kasvu. Need tulemused, mis on avaldatud ajakirjas Science Advances, pakuvad raamistikku enesetappude nakkavuse kvantifitseerimiseks, et paremini mõista, ennetada ja kontrollida selle levikut.