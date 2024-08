Kasulik teada: millisel juhul võib tablette poolitada?

Tablettide poolitamine võib olla hädavajalik ning lubatud tegevus. Seejuures pea meeles, et enne, kui soovid tabletti poolitada, palun kontrolli alati poolitamise lubatavust.

Tablette võib väiksemateks annusteks jaotada ainult juhul, kui tabletil on selgesti eristatav(ad) poolitusjoon(ed) ning infolehes on märgitud «Tabletti saab jagada võrdseteks annusteks».

Mõnel juhul on tabletil poolitusjoon, mis on mõeldud vaid tableti väiksemateks osadeks jaotamiseks, et hõlbustada allaneelamist.