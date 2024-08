Andrew Chan, Massechusettsi Birghami üldhaigla vähikeskuse epidemioloogiadirektor ja Massachusettsi üldhaigla (MGH) noorte täiskasvanute jämesoolevähi keskuse gastroenteroloogia direktor, selgitas, et eesmärk oli tuvastada isikud, kes tõenäoliselt saavad aspiriinist kõige rohkem kasu, et hõlbustada personaalsemaid ennetusstrateegiaid.

Ameerika Ühendriikide riikliku vähiinstituudi andmetel on jämesoolevähk Ameerika Ühendriikides vähisuremuse poolest teisel kohal.

USA ennetusteenuste töörühm soovitas varem kõigil 50–59-aastastel täiskasvanutel võtta südame-veresoonkonnahaiguste ja jämesoolevähi ennetamiseks iga päev väikese annuse aspiriini. 2016. aastal võeti see soovitus tagasi osaliselt seoses murega, et aspiriin suurendab seedetrakti verejooksu riski.

Vastupidi, kõige kõrgema tervislikkuse skooriga (kõige tervislikumatel) inimestel oli jämesoolevähi esinemissagedus 1,5 protsenti regulaarselt aspiriini võtvate rühmas ja 1,6 protsenti mitte regulaarselt aspiriini võtjate rühmas. See tähendab, et kõige ebatervislikuma grupi puhul ennetaks 78 patsiendi aspiriiniga ravimine ühe jämesoolevähi juhtumi 10 aasta jooksul, samas kui kõige tervislikuma grupi puhul oleks vaja ravida 909 patsienti, et ennetada ühte juhtumit.