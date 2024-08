Nende toitude söömine aitab kiirendada ainevahetust ja kaalust alla võtta

Niisiis, kuidas saate valida toite, mis kiirendavad, mitte ei aeglustavad teie ainevahetust? Uuringud on leidnud, et teatud toidud võivad mõjutada dieedist põhjustatud termogeneesi (DIT), mis võib kiirendada puhkeoleku ainevahetust. Toidud, millel võib see mõju olla, on järgmised:

Valk . Tervislike valguallikate hulka kuuluvad lahja kanaliha, kala, oad, Kreeka jogurt, edamame, pähklid, chia seemned ja madala rasvasisaldusega kodujuust.

. Tervislike valguallikate hulka kuuluvad lahja kanaliha, kala, oad, Kreeka jogurt, edamame, pähklid, chia seemned ja madala rasvasisaldusega kodujuust. Rafineerimata süsivesikud . Kiudainerikkad toidud, mis ei ole väga töödeldud, võivad suurendada energiakulu, kuna nende seedimine võtab kauem aega. Näiteks köögiviljad, puuviljad, täisteraleib, pruun riis ja kaunviljad.

. Kiudainerikkad toidud, mis ei ole väga töödeldud, võivad suurendada energiakulu, kuna nende seedimine võtab kauem aega. Näiteks köögiviljad, puuviljad, täisteraleib, pruun riis ja kaunviljad. Kofeiin . 237 milliliitrine tass kohvi sisaldab umbes 100 milligrammi (mg) kofeiini, samas kui 237 milliliitrine tass musta teed sisaldab umbes 50 mg.

. 237 milliliitrine tass kohvi sisaldab umbes 100 milligrammi (mg) kofeiini, samas kui 237 milliliitrine tass musta teed sisaldab umbes 50 mg. Roheline tee. Roheline tee sisaldab umbes 25 mg kofeiini iga 8-untsi tassi kohta. Umbes kolme tassi rohelise tee joomine päevas aitab teil põletada umbes 100 lisakalorit päevas.

DIT on kõrgem hommikul ja madalam õhtul. Suuremate einete söömine päeva jooksul võib aidata teil põletada rohkem kaloreid.

Kuigi kaalu langetamiseks kulub rohkem kaloreid kui tarbite, vajab teie keha siiski piisavalt kütust ja toitaineid, et korralikult toimida. Selle asemel, et lihtsalt vähem süüa, on parem keskenduda toitva toidu tarbimisele ja füüsilise aktiivsuse suurendamisele.

Jõutreeningud võivad lihaskoe ülesehitamise kaudu ainevahetust kiirendada. Lihased põletavad rohkem kaloreid kui rasv. Ja erinevalt rasvast põletab lihas kaloreid isegi puhkeolekus. See tähendab, et mida rohkem lihasmassi teil on, seda suurem on teie BMR. Tegelikult on kogu lihasmass ja teie geneetiline ülesehitus BMR-i tugevaimad tegurid.

Lisaks on jõutreeningul treeningjärgne kaloreid põletav toime, mida nimetatakse liigseks treeningujärgseks hapnikutarbimiseks (EPOC). Pärast intensiivset treeningut vajab keha puhkeoleku taastamiseks rohkem hapnikku, mille tulemuseks on treeningjärgselt põletatud täiendavad kalorid.

Uuringud näitavad, et ka kõrge intensiivsusega intervalltreening (HIIT) võib mõneks ajaks pärast treeningut ainevahetust tõsta. HIIT hõlmab lühikesi intensiivseid treeninguid, millele järgneb lühike puhkeperiood või madala intensiivsusega tegevus.