ITK soovitab emadel imetamismurede korral imetamisnõustamiskabinetti pöörduda ja mitte imetamisest loobuda

«Imetamine on naiste jaoks suures osas õpitav tegevus ja kõige suurem õpetaja on alati laps, kui ta sünnib,» räägib ITK naistekliiniku imetamisnõustaja Kärt Maalinn.

«Samuti tasub salvestada juba raseduse ajal imetamisnõustaja kontakt endale telefoni, et vajalik abi oleks kiiremini ja kergemini leitav,» lisab imetamisnõustaja ning väljendab muret selle üle, et Eestis on üksnes rinnaga toitmine langustrendis. Nimelt teatas Tervise Arengu Instituut augusti esimesel päeval, et täielikult rinnapiimal olevate laste arvu langust on märgata nii 1-nädalaste, 1-kuuste, 3-kuuste ka kui 6-kuuste laste seas. Näiteks mullu sai Eestis ainult rinnapiima 1-nädalaselt 78%, 1-kuuselt 70%, 3-kuuselt 57% ja pooleaastaselt 16%. Ideaalis peaks aga kuni kuue kuu vanune laps toituma üksnes rinnapiimast.