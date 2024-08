Hiiliv haigus: 70 protsenti maksavähi juhtudest avastatakse kaugelearenenud staadiumis

Ka Eestis on viimase kümne aastaga maksavähi juhtumite arv järjepidevalt kasvanud, ulatudes 150 uue patsiendini aastas.

«Algstaadiumis kulgeb maksavähk sageli ilma igasuguste sümptomiteta ning seetõttu on haiguse avastamise hetkeks see sageli juba kaugelearenenud ning tervendava ravi võimaluste piirest sageli väljas,» rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog-ülemarst doktor Anneli Elme. Eriti drastiliseks muudab haiguse tõsiasi, et viis aastat pärast maksavähi diagnoosi saamist on elus vaid alla viie protsendi patsientidest, näitab Tervise Arengu Instituudi vähiregistri kogutud kurvastav statistika.

Vähiregistri andmetel oli maksavähi esmasjuhtude arv kõige kõrgem 2020. aastal, mil maksavähi diagnoosi sai 153 patsienti, neist 99 meest ja 54 naist. Meestel esineb haigust kordades sagedamini kui naistel ja kõige sagedamini haigestuvad meesterahvad vahemikus 50-80 eluaastat.

Dr Elme sõnul nõuab maksavähk kiiret ja efektiivset raviga alustamist, mistõttu on oluline kõigi riskigruppi kuuluvate inimeste tervist regulaarselt jälgida. «Tihti seostatakse maksavähki alkoholi liigtarvitamise ja maksatsirroosiga, kuid ei teata, et maksavähi riskigruppi kuuluvad ka kroonilist C- ja B-hepatiiti põdenud, diabeetikud ja need inimesed, kes võivad olla küll normaalkaalus, kuid kelle siseorganid on tugevalt rasvunud,» selgitas ta.