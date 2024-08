Riik toetab 4,2 miljoni euroga harvikhaiguste ravi kättesaadavust

Taotlusvooru eesmärk on aidata katta nende ravimite ja teenuste kulud, mida ravikindlustus ei hüvita. Sel aastal riigi eelarvest toetatud taotlusvooru eelarve on 4,2 miljonit eurot.

Eestis on hinnanguliselt 70 000–100 000 inimest, kes on mõjutatud mõnest harvikhaigusest. Euroopa Liidu tasandil loetakse haigust haruldaseks, kui see esineb kuni viiel inimesel kümnest tuhanest. Harvikhaigusi iseloomustab küll nende väga väike esinemissagedus, kuid samas on erinevaid harvikhaigusi palju. Haruldastest haigustest 80 protsendi põhjus on geneetiline.