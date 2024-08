Uus bioaktiivne materjal taastab kahjustatud liigeste kõhresid

Kuigi see näeb välja nagu kummine kleeps, on materjal tegelikult keeruline molekulaarsete komponentide võrgustik, mis koos toimivad, et jäljendada kõhre loomulikku keskkonda kehas.

Uues uuringus rakendasid teadlased materjali loomade põlveliigeste kahjustatud kõhrele. Vaid kuue kuu jooksul täheldasid teadlased tõendeid paranemise kohta, sealhulgas uue kõhre kasvu, mis sisaldas looduslikke biopolümeere (kollageen II ja proteoglükaanid), mis võimaldavad liigestes valuvaba mehaanilist vastupidavust.

Teadlaste sõnul saab uut materjali kunagi kasutada täielike põlveliigese asendusoperatsioonide ärahoidmiseks, degeneratiivsete haiguste (nt osteoartriidi) raviks ja spordiga seotud vigastuste (nt ACL-i pisarad) parandamiseks.

Uuring avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Kõhred on meie liigestes kriitiline komponent,» ütles uuringut juhtinud Samuel I. Stupp Northwesternist.

«Kui kõhrekoe kahjustub või aja jooksul laguneb, võib see avaldada suurt mõju inimeste üldisele tervisele ja liikuvusele. Probleem on selles, et täiskasvanud inimeste kõhredel ei ole omane paranemisvõime. Meie uus ravi võib esile kutsuda paranemisvõime koes, mis loomulikult ei taastu, arvame, et meie ravi võib aidata lahendada tõsist kliinilist vajadust.»

Stupp on töötanud McCormicki insenerikoolis, Weinbergi kunstide ja teaduste kolledžis ning Feinbergi meditsiinikoolis. Jacob Lewis, endine Ph.D. Stuppi labori üliõpilane, on töö esimene autor.