Teadlased leidsid, mis seos on kalamaksaõli ja Alzheimeri tõve vahel

Aga mis saab vanematest täiskasvanutest, kelle aju valgeollus on juba kahjustatud? Kas kalamaksaõli tabletid võivad kahjustusi pidurdada ja aeglustada selliste seisundite nagu Alzheimeri tõve arengut?

Oregoni Tervise- ja Teadusülikooli (OHSU) töörühm uuris kalaõlis leiduvate oomega-3 rasvhapete mõju 102 vabatahtlikule vanuses 75–95 eluaastat, kellel esines valgeaine kahjustus.

Kuigi oomega-3 rasvhapped ei muutnud grupis tervikuna kolme uuringuaasta jooksul suurt erinevust, parandasid need märkimisväärselt ühes alarühmas akumuleeruvate kahjustuste määra. See alarühm on APOE4 geeni kandvad isikud, keda on seostatud suurema Alzheimeri tõve riskiga.

Kui ravi ei paistnud mõjutavat valgeainekahjustuste kasvukiirust, siis geneetilise dispositsiooniga Alzheimeri tõve suhtes oli närvirakkude lagunemises oluline vähenemine.

«Asjaolu, et neuronite terviklikkuse lagunemine aeglustus inimestel, kes olid randomiseeritud oomega-3-ravi saama ja kellel on ka suur Alzheimeri tõve risk, on märkimisväärne ja nõuab tulevikus suuremat kliinilist uuringut mitmekesisemate populatsioonidega,» ütleb neuroloog Gene Bowman.

Leiud näitavad, et kalamaksaõli lisandid ei takista ega aeglusta dementsuse progresseerumist üldiselt, kuid võivad olla kasulikud mõnele ohus olevale inimesele, kirjutab Science Alert.

«Meie tulemused näitasid, et kolme aasta jooksul ei olnud platseebo ja kalamaksaõli kasutanud rühma vahel statistiliselt olulist erinevust,» ütleb neuroloog Lynne Shinto OHSU-st. «Ma ei usu, et see oleks kahjulik, aga ma ei ütleks, et dementsuse vältimiseks on vaja kalamaksaõli võtta.»

Teadlased soovivad teha suuremaid kliinilisi uuringuid, et analüüsida seost APOE4 kandjate, dementsuse progresseerumise ja oomega-3 rasvhapete vahel, mis peaks andma meile parema ülevaate kalamaksaõli potentsiaalsest mõjust.

Alzheimeri tõbi on keeruline haigus, kuid uus uuring viib meid lähemale täielikule arusaamisele seisundist ja sellest, kuidas sellest üle saada – ning sama põhjalikud uuringud kui siinne uuring on eriti kasulikud, et teha kindlaks, kuidas ja miks erinevate inimeste ajud erinevalt vananevad.

Uuring on avaldatud ajakirjas JAMA Network Open.