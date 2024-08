Need kaks elustiilimuutust on depressiooniga võitlemisel sama head kui psühholoogiline abi

Mõlemas rühmas said osalejad jätkata olemasolevate ravimeetodite kasutamist (näiteks antidepressantide võtmist). «Andsime mõlemale rühmale töövihikud ja erinevad vahendid. Elustiili grupp sai toidukorvi, psühhoteraapia grupp aga värviraamatu, stressipalli ja peamassaaži.»

Katse alguses anti igale osalejale hinde vastavalt nende vaimsele tervisele, mõõtmine viidi uuesti läbi sekkumise lõpus.

Kaheksa nädala jooksul näitasid need skoorid elustiiliprogrammis (42%) ja psühhoteraapiaprogrammis (37%) osalejate depressiooni sümptomeid. See erinevus ei olnud statistiliselt ega kliiniliselt oluline, nii et võis järeldada, et mõlemad ravimeetodid olid sama head.

Rühmade vahel oli mõningaid erinevusi. Elustiiliprogrammis osalenud inimesed parandasid oma toitumist, samas kui psühhoteraapiaprogrammis osalejad tundsid, et nad on suurendanud oma sotsiaalset tuge – see tähendab, kui seotuna nad end teiste inimestega tunnevad – võrreldes ravi algusega.

Mõlemas programmis osalejad suurendasid oma füüsilist aktiivsust. Kui elustiiliprogrammis osalejate jaoks oli see üks eesmärkidest, siis psühhoteraapiaprogrammis osalejate puhul oli see vähem oodatud. See võib olla tingitud sellest, et nad teadsid, et nad osalesid elustiili käsitlevas uuringus ja muutsid alateadlikult oma tegevusmustreid. Samas võib aktiivsuse suurenemine olla psühhoteraapia positiivne tagajärg, edastab The Conversation.