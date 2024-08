Üliharuldase ja karmi haigusega võitlev viiekuune Robin vajab annetajate abi

Haigus ajas üha süveneb ja seda kiiresti. Esimese eluaasta lõpuks ilmnevad sellele omased tunnused: maksa, põrna ning liigeste suurenemine ning iseloomulikud näojooned. Hiljem kaasneb ka raske vaimse arengu mahajäämus. «Diagnoosi kuuldes mõtlesin esimese hooga, et pole hullu, kuid siis arst rääkis edasi ja edasi. Sel hetkel mu pea lihtsalt ei võtnud seda kõike korraga vastu ja eks senini mõtlen, et miks meie, miks meie Robin, et kuidas sai selline asi meiega juhtuda. Aga lõppude lõpuks tuleb leppida ja õppida sellega elama,» kirjeldab ema oma tundeid.

Seda enam, et haigusele on olemas ravi – ensüümravi ning tüvirakkude siirdamine. Ravi eesmärk on peatada haiguse süvenemine ning mida varem sellega alustatakse, seda paremad on ka tulemused. Robini jaoks tuli diagnoos piisavalt vara ja ravilt võib seega oodata väga häid tulemusi! Esimene samm ongi ensüümasendusravim Laronidase, mis maksab ligi 4500 eurot ühes kuus. Järgmise sammuna, kesknärvisüsteemi raviks, ootab Robinit ees tüvirakkude siirdamine – on oluline, et see toimuks enne 24 elukuud, et ravitoime oleks maksimaalne.