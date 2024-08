Peedimahl – õnneks veel mitte keelatud ainete hulgas, aga kas peaks?

Kuidas kasutada peedimahla?

Austraalia Spordiinstituut (Australian Institute of Sport ehk AIS) on peeti hinnanud ja liigitanud selle A-rühma toidulisandiks. See tähendab, et spetsiifilistes sportlikes olukordades kasutamiseks on tugev teaduslik tõendusmaterjal olemas.

AIS soovitab, et peedilisand võib olla kasulik 4–30 minuti pikkustel treeningutel ja võistlustel ning meeskonnaspordialadel, kus on vahelduv koormus.

Parimate tulemuste saavutamiseks peaks peeditoode (olgu see siis mahl, pulber või toit) sisaldama 350–600 mg anorgaanilist nitraati. Kontrollige etiketti. Turul on saadaval mitmeid kontsentreeritud mahlu. Peet sisaldab umbes 250 mg nitraati 100 g kohta, seega tuleb tarbida vähemalt 200 g küpsetatud peeti, et saada sama efekt.

Tarbimisaeg

Nitraatidel on vaja aega, et need muunduksid lämmastikoksiidiks ja imenduksid vereringesse, seega tuleks toodet tarbida 2-3 tundi enne treeningut või võistlust. Võimalik, et peedimahla joomine mitu päeva enne treeningut või võistlust annab lisahüvesid.

Miinused

Teie uriin muutub punaseks, mis raskendab dehüdratsiooni. Ka väljaheide võib muutuda punaseks. Mõned inimesed võivad peedimahla tarbides kogeda kõhuvaevusi. Seetõttu proovige seda treeningu ajal, et näha, kas teil tekivad probleemid. Te ei soovi seda võistluspäeval avastada.

Teised nitraadiallikad

Kuigi piisava nitraadikoguse saamine köögiviljadest vahetult enne võistlust on keeruline, aitab viie portsjoni köögiviljade söömine päevas hoida lämmastikoksiidi taset veres kõrgel.

Nitraadirikkad köögiviljad on näiteks seller, rukola, spinat, porrulauk, petersell, hiina kapsas ja aedseller. Puudub selge tõendusmaterjal selle kohta, kuidas küpsetamine ja säilitamine nitraaditaset mõjutavad, seega on parim süüa neid nii, nagu teile kõige rohkem meeldib.

Samas on parem vältida nitraadilisandiga töödeldud liha. Lisaainet kasutatakse bakterite kasvu tõkestamiseks ning see lisab maitset ja värvi, kuid saadud naatriumnitrit võib suurendada vähiriski.

Kogu treeningu kohandamine

Kuigi peet võib anda väikese sooritusvõime tõusu, ärge unustage kohandada ka ülejäänud treeningut. Veenduge, et saate piisavalt süsivesikuid ja valku ning joote piisavalt vett. Parimate tulemuste saavutamiseks peate võib-olla konsulteerima asjatundjatega.