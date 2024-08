Toidutekkelised soolenakkused levivad eriti just suvel – mille vastu eksitakse?

«Kõige sagedasemad bakteriaalsete soolenakkuste tekitajad on kampülobakter, salmonella, šigella, jersinia ja E. coli bakterid. Nende põhjustatud nakkustega kaasnevad päris ebameeldivaid sümptomid nagu kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja palavik,» selgitab Epštein.

Epštein rõhutab, et peamine põhjus soolenakkuste suurenenud levikuks just suvel on seotud inimeste muutunud käitumisega. Õues grillimine ja söömine, piknikud ning toiduga koos maa- ja linnakodu vahel reisimine suurendavad riski rikkuda toiduhügieeni ja ohutult valmistamise reegleid.