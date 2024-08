Apteeker annab nõu, kuidas alkoholi ja toidu liigtarbimise sümptomeid leevendada

Apteeker soovitas peojärgselt juua esmalt hulgaliselt mineraalvett, sest see aitab vähendada vedelikupuudusest tekkivaid pohmelli sümptomeid. Süüa tuleks väikeses koguseid süsivesikuterikkaid toite, mis aitavad stabiliseerida veresuhkru taset ning mõjuvad maole rahustavalt: sobivad on näiteks kerged võileivad, küpsised või banaan. «Oluline on taastada ka vitamiinide varu. Selle jaoks tasub süüa vitamiinidest pakatavaid toite või juua nn vitamiinijooke. Samuti ära tarbi pohmelliga alkoholi, sest see võib olemasolevaid sümptomeid veelgi süvendada,» toonitas Nelis.