Onkoloog selgitab, kas maksavähki saab ennetada

Riskirühma kuuluvad ka kõik need, kelle suguvõsas on esinenud maksavähki, kes põevad rasvumist või diabeeti või on liigselt napsulembesed. Seos on leitud ka siseorganite rasvumisel ja maksavähil, sest siseorganite rasv soodustab kroonilise põletikureaktsiooni ja insuliiniresistentsuse kujunemist, mis võib viia rasvmakshaiguse tekkeni. Need riskid on küll tagasihoidlikumad kui näiteks hepatiiti põdenutel, kuid aeg-ajalt on paslik kõigil riskirühma kuuluvate inimestel perearsti külastada. Mitte kunagi pole hilja muuta ka oma elustiili – tervislikult toituda, olla füüsiliselt aktiivne ja mitte liialdada alkoholi tarbimisega.

Varane avastamine on ainus viis ellu jääda

Maksavähki ravitakse sõltuvalt staadiumist ja levikust operatsiooni ning lokaalse ja süsteemse raviga. Paraku on olukord hilise avastamise tõttu nukker – vähem kui kümme protsenti patsientidest on elus ka viis aastat pärast diagnoosi saamist. Seega ongi maksavähi puhul kõige olulisem varasem avastamine sümptomite nappuse kiuste. Kindlasti võiksid olla paremini skriinitud kõik riskirühmad, aga tähtis on ka teadlikkus – kui arst on märkinud regulaarse kontrolli vajadust, ei tohi seda eirata ega unustada. Ka maksavähist on inimesed täielikult paranetud, aga see eeldab, et haigus on avastatud varakult, juba enne sümptomite ilmnemist.