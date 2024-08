Nägemistundlikkuse kaotus võib ennustada dementsust 12 aastat enne diagnoosi

Nägude äratundmine

Teadlastel on mõned tõendid, mis viitavad sellele, et dementsusega inimesed kipuvad töötlema uute inimeste nägusid ebatõhusalt. Teisisõnu, nad ei järgi tavapärast skeemi, millega skaneeritakse vestluskaaslase nägu.

Tervetel inimestel on see järjekorras silmadest ja ninast kuni suuni. Seda tehakse näo «jäljendamiseks» ja selle hilisemaks meeldejätmiseks. Inimesed võivad mõnikord tajuda, kui inimene, kellega nad räägivad, seda ei tee.

Tegelikult mõistavad mõned dementsusega inimestega töötavad arstid inimestega kohtudes, et kellelgi on dementsus. Dementsusega inimesed võivad mõnikord tunduda eksinud, sest nad ei liiguta sihikindlalt silmi, et keskkonda, sealhulgas äsja kohatud inimeste nägu, skaneerida.

Sellest järeldub, et te ei suuda inimesi hiljem ära tunda, kuna te pole nende näotunnuseid jäljendanud. Nii et see varajane probleem, mis seisneb just kohatud inimeste mitte äratundmises, võib olla seotud uute nägude puhul ebatõhusa silmade liikumisega, mitte ainult mäluhäirega.

Kas silmade liikumine võib parandada mälu?

Kuna aga visuaalne tundlikkus on seotud mälu jõudlusega (isegi mittevisuaalsete testide abil), siis testisid uurijad ka seda, kas inimeste silmaliigutuste suurendamine aitab parandada mälu.