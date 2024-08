Need on vabalt müüdavad toidulisandid, mis teid tuksi keeratud maksaga haiglasse viivad

Michigani Ülikooli Ann Arbori terviseuurijad analüüsisid aastatel 2017–2021 kogutud andmeid, mis hõlmasid 9685 inimest, ja leidsid, et peaaegu 4,7% USA täiskasvanutest oli viimase 30 päeva jooksul kasutanud ühte kuuest potentsiaalselt toksilisest toidulisandist. Need toidulisandid olid kurkum, roheline tee, ashwagandha ehk uimastava juustumari (Withania somnifera), G. cambogia, must cohosh ja punase riisi pärm.

Enamik toidulisandite kasutajaid tarbis neid taimi omal algatusel, mitte meditsiiniliste ettekirjutuse tõttu, erinevate terviseprobleemide lahendamiseks: kurkum liigestele ja artriidile, rohelise tee ekstrakt energia taseme tõstmiseks, G. cambogia kaalulangetuseks, must cohosh kuumahoogude leevendamiseks ja punase riisi pärm südame tervise parandamiseks. Tuleb lisada, et uuringus käsitleti konkreetselt rohelise tee ekstrakti, mitte rohelise tee joomist (millel pole seost maksakahjustusega – kuigi soovitatakse piirata tarbimist kuni kaheksa tassini päevas).

Kuigi uudis toidulisandite seotusest maksakahjustusega pole uus ja on juba mõnda aega laialt levimas, sealhulgas 2022. aasta uuringus, on meditsiiniteadlased mures, et inimesed pole teadlikud nende tõsistest üleannustamise riskidest, mis võivad viia erakorralise meditsiini osakonda. Hospitaliseerimiste arv tõusis 7%-lt 20%-ni aastatel 2004–2014.

Terviseuuringut juhtinud gastroenteroloogia dotsent Alisa Likhitsup ütles, et taimsete ja dieettoidulisandite (herbal and dietary supplements ehk HDS) kasutamine moodustab üha suurema osa ravimist põhjustatud hepatotoksilisuse juhtumitest.