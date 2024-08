Hullem kui õudusfilm – haiglasse sattus mees, kes oli lihatoidulise looma tagumikku istunud

Hanoi Viet Duci ülikoolihaigla teatas eelmise kuu lõpus hirmuloost. 27. juulil külastas erakorralise meditsiini osakonda 31-aastane Indiast pärit mees tugeva kõhuvaluga. Haigla teatel tunnistas mees peagi, et oli suure angerja meelega pärakusse pistnud. Talle tehti kiiresti pilditestid, mis kinnitasid angerja olemasolu, ja seejärel valmistati ette kolonoskoopia, et see rektaalselt eemaldada. Kuid arstid avastasid tüsistuse: mees oli oma pärakusse sisestanud ka sidruni, näiliselt tagamaks, et angerjas ei vingerdaks välja.

Mehe valu aina süvenes, mistõttu meditsiinimeeskond tegi erakorralise kõhuoperatsiooni, et angerjas pärakust kätte saada. Kui mees avati, avastas meeskond, et kopsakas angerjas (60 cm pikk ja umbes 10 cm läbimõõduga) oli jõudnud tema kõhuõõnde, hammustades läbi tema käärsoole. Arstid suutsid ilma suurema vaevata angerja välja tõmmata, sidrunist vabastada ja mehe käärsooles haigutava augu sulgeda. Kuid väljaheited olid juba mehe kõhuõõnde valgunud ja et seda rohkem õmmeldud haavast välja ei tuleks, otsustasid arstid eemaldada ka osa käärsoole ülaosast.

Haigla aruanne ei selgita mehe tegusid. Kuid see märgib, et inimesed – eriti noored mehed – püüavad otsida seksuaalseid aistinguid pärakusse sisestatud ebatavalistest asjadest. Ja kuigi see võib olla esimene juhtum angerja päraku sisestamisest, millega haigla arstid kunagi kokku puutuvad, pole see hämmastaval kombel isegi esimene juhtum, mida riigis sel aastal avastati. Selle märtsi alguses teatasid Vietnami erineva haigla arstid, et nad eemaldasid mehe kõhust 13 cm pikkuse angerja, mis oli tõenäoliselt leidnud tee kehasse ka päraku kaudu. Hongkongi arstid teatasid 20 aastat tagasi veel ühest angerja juhtumist.

Viet Duci ülikooli haigla käärsoole ja pärasoolekirurgia keskuse direktori asetäitja Le Nhat Huy ütleb, et angerjad võivad elada anaeroobsetes (hapnikuvabades) tingimustes üsna pikka aega ja võivad läbi seedetrakti jõuda. Huy lisas, et ettearvamatute tagajärgede tõttu ei tohiks inimesed mingil juhul püüda angerjat ega muid loomi päraku kaudu kehasse suruda, kirjutab Gizmodo.