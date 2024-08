Kaalulangetusravimite kasutamine viis südameprobleemini

Teised uuringud on üldiselt leidnud, et inkretiinravimitel võib olla isegi rohkem kasu tervisele, kui praegu arvatakse. Veebruaris läbi viidud uuring näitas, et tirsepatiid võib aidata vererõhku kontrolli all hoida, samas kui teine ​​aprillis tehtud uuring näitas, et seda võib kasutada uneapnoe raviks.

Kuid mehe arstide sõnul peaks see juhtum andma «õpetatava hetke» – õppetund on see, et igal ravimil, olenemata sellest, kui kasulik see on, võib olla riske, mida arstid peaksid ennetavalt jälgima. Selliste olukordade korral peaksid arstid kaaluma inimeste levotüroksiini annuse kontrollimist ja kohandamist iga 4–6 nädala järel, vähemalt esialgu, ütlesid nad. Samuti märgivad nad, et on ka teisi kaalust mõjutavaid ravimeid, mida tuleks inkretiinide võtmise ajal ümber hinnata, näiteks hormonaalsed rasestumisvastased vahendid.