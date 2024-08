Koolilõpufoto võib ennustada surmaaega

USA teadlased analüüsisid tuhandete 1950. aastate lõpus USA-s keskkooli lõpetanud teismeliste saatusi, et uurida lähemalt, kuidas välimus võib olla seotud suremusriskiga.

Ei ole ebausutav, et meie arvates atraktiivsed omadused võivad anda teavet meie tervisliku seisundi kohta. Varasemad uuringud on tuvastanud seosed meie immuunsüsteemi ja iluhinnangute vahel.

Siiski on vähe tõendeid selle kohta, kas tavaliselt atraktiivseteks peetavatel inimestel on suurem tõenäosus näha pikemat vanadust.

«Näo atraktiivsuse ja pikaealisuse vahelise seose kohta on vähe teada,» kirjutavad sotsiaalteadlane Connor Sheehan Arizona osariigi ülikoolist ja majandusteadlane Daniel Hamermesh Texase ülikoolist Austinis.

Uurijad palusid kuuest meessoost ja kuuest naissoost kohtunikust koosneval sõltumatul komisjonil hinnata Wisconsini pikisuunalise uuringu raames 1957. aastal keskkoolilõpetajatest tehtud 8386 foto atraktiivsust.

Seda iludusvõistlust kasutati seejärel isikute jagamiseks kuue erinevasse kategooriasse, mis hinnati kõige atraktiivsemast vähematraktiivseks.

Kasutades riiklikku surmaindeksit, võrreldi seda seejärel kuni 2022. aastani toimunud surmajuhtumitega. Peaaegu 43 protsenti valimisse kuuluvatest inimestest oli jälgimisperioodi lõpuks surnud.

Need, kes olid atraktiivsuse poolest alumises sekstiilis (või kuuendal kohal), surid umbes 16,8 protsenti tõenäolisemalt kui nelja sekstiili keskmisesse kuulujad. Kuid suremuse erinevus nelja keskmise sekstiili ja ülemise sekstiili kauni välimusega inimeste vahel ei olnud märkimisväärne.

«Üldiselt leidsime, et neil, kelle näo atraktiivsust hinnati kõige vähem atraktiivsemaks sekstiiliks, oli kogu elu jooksul suurem suremuse risk võrreldes keskmise või kõrge hinnanguga,» kirjutavad Sheehan ja Hamermesh.

«Oluline on see, et me leidsime pikaealisuse osas vähe eeliseid nende jaoks, kelle atraktiivsus on keskmisega võrreldes kõrge.»

Selliste tegurite, nagu haridus ja sissetulek, arvessevõtmine vähendas mõnevõrra erinevuste olulisust, kusjuures tervis oli kõige mõjukam muutuja. See viitab, nagu arvata võis, et mõnel juhul võib oma rolli mängida kehv tervis ja seetõttu, et see ei näe inimene hea välja.

Siinsed andmed ei ole otsese põhjuse ja tagajärje tõestamiseks piisavad ning on piiratud, kuna need keskendusid ühele geograafilisele piirkonnale ning teadlased tunnistavad, et seose põhjused on ebaselged.

Uuring on avaldatud ajakirjas Social Science & Medicine.