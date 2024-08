Kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojekt heitis valgust vähiravi kitsaskohtadele

Töötoa avasõnades tänas terviseminister Riina Sikkut mahukas projektis osalejaid ja lisas, et sageli on teaduse ja tehnika viimase sõna kõrval sama oluline hea sõna, õigeaegne abikäsi või ka tunne, et pole oma vähivõitluses üksi. «Selleks ongi kopsuvähi patsiendi teekonna arendusprojekt ellu kutsutud, et luubi all oleks vähipatsiendi teekond kui tervik. Et kas on asjatuid käänakuid või liiga konarlikke kohti sel teel ning mida sellest teiste vähipaikmete raviteekonnas õppida.»

Projekti käigus kaardistati kopsuvähi patsiendi teekond alates ennetamisest ja diagnoosieelsest perioodist kuni patsiendi surma või tervenemiseni, kasutades teenusedisaini metoodikat OneCustomer. Lõpuürituse töötubades keskenduti kahele peamisele arendusvajadusele: diagnoosi ootamise ja teatamise protsessi parandamisele ning infokeskkonna selguse suurendamisele. Uuringud näitasid, et diagnoosi ootamise periood on patsientidele eriti emotsionaalselt koormav, samas kui aktiivravi etapp on kõige paremini korraldatud. Muret tekitav on palliatiivravi kättesaadavuse ja kvaliteedi suur varieeruvus üle Eesti.

Projekti tulemused näitavad, et kopsuvähi patsiendid ja nende lähedased vajavad rohkem teavet ja tuge kogu haiguse teekonna vältel. Töötoas toodi välja vajadus täiendada tervishoiutöötajate väljaõpet, et nad suudaksid paremini halbu uudiseid edastada, ning rõhutati ühtse informatsiooniallika loomise olulisust. Samuti peeti oluliseks, et patsiendid saaksid diagnoosi ootamise ajal konkreetseid soovitusi elustiili muutmiseks ja et palliatiivravi peaks algama juba diagnoosi saamise hetkest.