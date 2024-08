Koostöö Eesti ja Hollandi vahel annab lootust hapra luu haiguse raviks

Geneetiline sidekoehaigus osteogenesis imperfecta on rahvakeeli tuntud ka kui habraste luude haigus. Tartu Ülikooli endine ortopeedilise genoomika teadur Dr. Lidiia Zhytnik sõnas, et haiguse põdejatel on justkui klaasluud. «Nad kannatavad geneetilisest defektist tingitud sagedaste luumurdude, luustiku deformatsiooni ja vähenenud kasvu ning muude terviseprobleemide all. Tüüpilised sümptomid on ka kuulmislangus, sinine kõvakest, liigeste lõtvus, haprad hambad, kardiovaskulaarsed ja kopsudega seotud probleemid. Kahjuks ei ole haigusele veel tõhusat ravi.»