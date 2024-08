Vaata järele reedel, 9. augustil toimunud ülekannet:

Kuigi lemmikloomapidamise kultuur Eestis järjest paraneb, liigub info ülekülluse tõttu ka palju müüte lemmikloomade pidamise osas. Näiteks, et koertel-kassidel ei pea hambaid pesema, vaid piisab kondi närimisest. Et loomad ei tunne valu, neile võib anda ka inimestele mõeldud ravimeid ja et loomarstid on raharöövlid. Kas see kõik on tõsi või on asjal siiski mitu külge, arutlemegi antud ajaraamis.