Uuring näitab, et arstid suhtuvad meeste valusse tõsisemalt kui naiste omasse

Kuna valu on subjektiivne, paluvad arstid tavaliselt patsientidel hinnata oma valu kümne palli skaalal. Selle alusel teevad arstid otsuseid, kas määrata patsiendile valuvaigisteid ja kui tugevaid. Numbriline skaala peaks aitama ühtlustada valu leevendavat ravi tervikuna, vahendab Vikerraadio saade «Teadusuudised». Sellegipoolest kardavad naised sageli, et nende valu ei võeta nii tõsiselt kui meeste oma. Selle põhjus seisneb stereotüüpides, mille kohaselt on naised emotsionaalsemad ja dramaatilisemad.