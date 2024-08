HEA UUDIS NEILE, KEL JAKS KADUMAS: See kinnas tugevdab haaret

Bioservo töö pehme robotkinda väljatöötamiseks, mille eesmärk on tugevdada inimeste haaret rehabilitatsiooniks, vältida korduvate ülesannete põhjustatud stressi või toetada igapäevaseid tegevusi, sai alguse Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi mehhatroonika laboris. Ettevõte asutati 2006. aastal, et arendada esimene kommertsiaalne toode – SEM Glove.

2016. aastal andis General Motors Bioservole litsentsi NASA-ga koostöös loodud RoboGlove tehnoloogiale. See tõi ilmselt kaasa Ironhand süsteemi valmimise 2018. aasta alguses, mis on maailma esimene pehme robootiline lihaste tugevdamise süsteem, loodud «lihaspingest põhjustet vigastuste vastu võitlemiseks ja tehase töötajate toetamiseks, et nad püsiksid terved ja vähendaksid oma igapäevaste ülesannete mõju.»

Bioservo on töötanud ka haaret tugevdava kinda kallal, mida saavad ka kodus kasutada inimesed – näiteks sclerosis multiplexi, seljaaju vigastuste, müosiidi, osteoartriidi ja teiste seisundite all kannatavad inimesed, samuti insuldi või traumaatiliste vigastustega inimesed – kes vajavad abi esemete haaramisel või hoidmisel, et taastada osa oma iseseisvus.

Carbonhandil on igas osaliselt avatud kindaosas rõhuandurid, mis saadavad signaale juhtsüsteemile, et aktiveerida mootorid, kui on vaja täiendavat abi esemete kindlaks hoidmiseks. Mootorid tõmbavad tehislihaseid, et luua loomulik ja dünaamiline haare ning rakendada vajalikku jõudu (kuni 20 njuutonit sõrme kohta) esemete haaramiseks.

Nimetissõrm ja väike sõrm jäävad katmata, samas kui pöial, teine ja kolmas sõrm on kindaga kaetud. Väikest akupakki võib kanda vöökohal või seljal, käepaelad on saadaval juhtmete paigalhoidmiseks ja kohandatud seadeid saab rakendada kaasasoleva mobiilirakenduse kaudu.

Ettevõte tutvustas Carbonhand süsteemi algselt patsientidele Rootsis, Norras ja Saksamaal, kuid tegi selle hiljuti kättesaadavaks USA-s ainult veteranidele – esimene neist määrati Montanas elavale John Lambile veebruaris, kellel on haruldane seisund nimega «inclusion body myositis», mis põhjustab lihasnõrkust ja -kahjustusi.

Nüüd on see saadaval kõikidele patsientidele, kes on kutsutud täitma veebiküsimustikku – mille järel võtab spetsialist nendega ühendust, et arutada üksikasju ja alustada hankimisprotsessi. Hinnainfo ei ole avalikustatud.