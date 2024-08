EPA selgitas keelustamist: «Rasedad naised, kes puutuvad kokku kemikaaliga, võivad kogeda loote kilpnäärmehormooni taseme muutusi. See võib viia madala sünnikaalu, kahjustatud ajutalitluse, madalama IQ ja motoorsete oskuste probleemideni.»

EPA kemikaaliohutuse ja saastekaitse osakonna abidirektor Michal Freedhoff ütles agentuuri pressiteates, et DCPA on nii ohtlik, et see tuleb turult viivitamatult eemaldada.

Freedhoff lisas: «EPA ülesanne on kaitsta inimesi ohtlike kemikaalidega kokkupuutumise eest. Antud juhul võivad rasedad naised, kes ei pruugi kunagi teada saada, et nad olid kokkupuutes kemikaaliga, sünnitada lapsi, kellel on pöördumatud eluaegsed terviseprobleemid. Seetõttu kasutab EPA esimest korda peaaegu 40 aasta jooksul oma erakorralise peatamise volitusi, et lõpetada pestitsiidi kasutamine.»

«DCPA on Euroopa Liidus keelustatud alates 2009. aastast,» teatas NBC News.

Keskkonnarühmitused kiitsid otsuse heaks, kuid pidasid seda hilinenuks.

Keskkonnatöörühma (Environmental Working Group ehk EWG) vanem toksikoloog Alexis Temkin ütles avalduses, et EPA otsus DCPA peatada on teretulnud uudis, kuid see on ammu hilinenud.

Aastaid on EWG ja teised rahvatervise eestkõnelejad hoiatanud umbrohutõrjevahendi tõsiste riskide eest põllumajandustöötajatele, rasedatele ja teistele haavatavatele rühmadele.

Temkin lisas, et lugematu arv inimesi on DCPA-ga kokku puutunud, samas kui EPA on oma vastutusest kõrvale hoidnud. Agentuur oleks pidanud tegutsema aastakümneid tagasi, kui esimest korda tuvastati selle toksilise põllukemikaali inimtervise riskid.