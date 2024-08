Kunstliku magusaine kasutamine suurendab verehüüvete tekkeriski

Suurtes kogustes kunstlikult toodetud erütritoolil ei ole püsivat järelmaitset, see ei tõsta veresuhkrut ja sellel on vähem lahtistavat toimet kui mõnel teisel suhkrualkoholil. Selles on umbes 70 protsenti suhkru magususest ja seda peetakse ekspertide sõnul nullkaloriliseks.

Erütritool on kaalu järgi suurim koostisosa paljudes «looduslikes» stevia- ja mungapuuviljatoodetes, ütles Hazen. See näeb välja ja maitseb nagu suhkur ning seda saab kasutada küpsetamiseks. Hazen ütles, et see on ka paljude ketosõbralike toodete, sealhulgas jäätise peamine koostisosa.