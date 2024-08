Populaarne meelemürk on seotud surmava pea- ja kaelavähi riski suurenemisega

«Meie uuringud näitavad, et inimestel, kes tarvitavad kanepit, eriti neil, kellel on kanepitarbimise häire, on oluliselt suurem tõenäosus haigestuda pea- ja kaelapiirkonna vähki võrreldes nendega, kes kanepit ei tarvita,» ütles vanemautor dr Niels Kokot, kes on kliiniline otolarüngoloogia-pea- ja kaelakirurgia Kecki meditsiinikoolis Lõuna-California ülikoolis Los Angeleses.