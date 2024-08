Vaid kohaliku tuimestusega neerusiirdamine – kas sellest saab norm?

Stackhouse jagas AFP-le, et uskuge või mitte, ta ei tundnud midagi – see oli hämmastav.

Operatsiooni ajal suhtles ta meditsiinimeeskonnaga ja kui arst pakkus talle doonorneeru näha, siis ta ei kõhelnud. Mees ütles: «Ma ei oleks arvanud, et neer on nii suur!»

Kes on sobilikud?

Stackhouse’i taastumine on olnud suurepärane. Ta on andnud teada, et kõnnib, niidab muru ja valmistab oma paati ette kauaoodatud kalaretkeks. Tema taastumine oli isegi kiirem kui tema 45-aastasel tütrel Trewaundal, kes oli üldanesteesias.

Sonnenday sõnas AFP-le, et üldanesteesia mõju piiramine on näidatud taastumise kiirenemist kõigis kirurgilistes valdkondades ja olen kindel, et see kasu võib avalduda ka neerusiirdamisel.