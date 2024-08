Loe, milliste riikide lennukitega on kõige ohutum reisida

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (Massachusetts Institute of Technology ehk MIT) teadlaste uuringu kohaselt langes ülemaailmne suremusmäär ajavahemikul 2018–2022 ühe surmajuhtumini iga 13,7 miljoni pardalemineku kohta, mis on märkimisväärne paranemine võrreldes ühe surmaga iga 7,9 miljoni pardalemineku kohta perioodil 2008–2017.

See on kaugel kommertslennunduse algusaegadest, mil aastatel 1968–1977 oli surmajuhtumite arv üks iga 350 000 pardalemineku kohta.

Arnold Barnett, MIT professor ja uuringu kaasautor, tõdes , et lennunduse turvalisus paraneb pidevalt , lisades, et surma tõenäosus jätkab vähenemist iga kümnendiga kaks korda.

Barnett hoiatas siiski, et pidev edasiminek pole tagatud. Hiljutised peaaegu kokkupõrked USA lennuväljadel on jõudnud pealkirjadesse, samas kui föderaalsed uurijad on survestanud Boeingut, et selgitada, miks 737 MAX 9 lennukil tuli jaanuaris Alaskan Airlinesi lennu ajal ukseplokk lahti.