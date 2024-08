Brittide edukas vettehüppaja koob võistluste vaheaegadel – miks küll?

Kudumisega stressi maandamine

Kudumine võib tekitada uhkuse ja saavutuse tunde. Kuid sellise tippsportlase jaoks nagu Daley – kelle saavutuste hulka kuulub neli kuldmedalit ja üks hõbemedal – peituvad kudumise eelised mujal.

Olümpiatasemel sport põhineb täiuslikel tulemustel ja maailmarekorditel. Kudumise puhul on vaimse tervise aspekt seotud pigem protsessiga kui lõpptulemusega.

Daley ütleb, et kudumine on see ainus asi, mis võimaldab tal täielikult välja lülituda, ja ta nimetab seda oma teraapiaks:

Daley tunnistab, et ta võiks kududa tundide kaupa. Kudumise rütm ja kudumisvarraste klõbin rahustavad teda. Iga päev ta koob.

Kudumine võib tekitada «vooseisundi» läbi rütmiliste, korduvate liigutuste. See tasakaalustab väljakutse, ligipääsetavuse ja kontrollitunde, mis aitab stressi maandada ka kõrge pingega töökohtadel väljaspool tippsporti.

Näiteks kirurgide seas on leitud, et kudumine parandab nii heaolu kui ka käelist osavust, mis on nende rollis kriitiline.

Teised tervishoiutöötajad – sealhulgas onkoloogiaõed ja vaimse tervise spetsialistid – on leidnud, et kudumine aitab vähendada kaastundeväsimust ja läbipõlemist. Kudumise rahustav heli ja meeskonnatöö kudumisprojektide kaudu tugevdab nende vahelisi sidemeid.

Šveitsi psühhiaater on öelnud, et trauma all kannatavate inimeste jaoks võib kudumine aidata «kududa ajupooled taas kokku».

Üks teine uuring näitas, et kudumine algkoolis võib parandada laste täidesaatvat funktsiooni, sealhulgas võimet pöörata tähelepanu, meelde jätta olulisi üksikasju ja kõrvaldada segajad.