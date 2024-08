Noorematel põlvkondadel on märkimisväärselt suurem vähirisk

17 tuvastatud vähist kümmet, nagu soole- ja rinnavähk, on seostatud rasvumisega. USAs, nagu paljudes teistes riikides, on ülekaalulisuse epideemia, mille määrad kasvavad aasta-aastalt. Üha enam on tõendeid selle kohta, et rasvumine lapsepõlves või varases täiskasvanueas võib suurendada teatud vähivormide riski. Seotud tegur, mis on tõenäoliselt oluline, on ülimalt töödeldud toiduainete tarbimise kasv. Neid on seostatud vähki haigestumisega.

Uuringu autorid tõid selle konkreetse kohorti puhul esile maksa- ja söögitoruvähi suurenenud esinemissageduse põhjuse, eriti millenniumi naistel.

Samal ajal täheldasid nad meestel U-kujulist suundumust (see tähendab, et määr langes pärast esialgset haripunkti, seejärel hakkas uuesti tõusma) haigestuda Kaposi sarkoomi ja pärakuvähki. Need on kaks HIV-nakkusega seotud vähivormi.

Inimese papilloomiviiruse (HPV) nakatumine – sugulisel teel leviv viirus, mis teadaolevalt põhjustab emakakaelavähki – võib samuti olla pärakuvähi esinemissageduse suurenemise tegur. Hinnanguliselt on 90 protsenti anaalvähkidest põhjustatud HPV infektsioonist.

Huvitav on see, et erinevalt meeste pärakuvähi suundumusest täheldati uuringus emakakaelavähi riski järsku vähenemist naistel, kes sündisid 1990. aasta sünnikohordis – esimestena, keda vaktsineeriti HPV vastu. Kui HPV vaktsiinid esimest korda kasutusele võeti, anti neid ainult tüdrukutele, mis tähendab, et selle põlvkonna noored mehed ei ole kaitstud.

Kuigi mõningaid muutusi, mida teadlased vähi esinemissageduses täheldasid, võib seostada põlvkondade elustiili ja käitumise muutustega, ei saa nad arvesse võtta kõiki täheldatud muutusi. Nagu näiteks leukeemia sagenemist. Autorid märgivad, et vähktõve põhjuste mõistmiseks tuleb teha rohkem tööd. Ilma täielikult teadmata, miks need vähid muutuvad üha tavalisemaks, on raske võtta asjakohaseid meetmeid nende suundumuste ümberpööramiseks, kirjutab The Conversation.