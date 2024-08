Teadlane vastab: kas raha teeb päriselt õnnelikuks?

Killingsworthi sõnul ei ole võti selles, et rikkamad inimesed saaksid lihtsalt rohkem materiaalseid kaupu osta – see on rohkem seotud turvatundega, mida suurem rahavaru annab.

«Suurem kontroll elu üle võib seletada umbes 75 protsenti raha ja õnne vahelisest seosest,» ütles Killingsworth. «Nii et ma arvan, et suur osa sellest, mis toimub, on see, et kui inimestel on rohkem raha, on neil suurem kontroll oma elu üle. Rohkem vabadust elada elu, mida nad tahavad.»