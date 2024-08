Amet hoiatab troopilise viirusnakkuse eest, mis levib sääskede ja kärbestega

Oropouche palavik on troopiline viirusnakkus, mis võib nakatada inimesi. See levib hammustavate kärbeste ja sääskede kaudu. Kärbsed on laialt levinud Ameerikas ja vähem Euroopas. Mitmed sääseliigid on ka võimalikud viirusekandjad.

Hiljutised andmed näitavad, et OROV-nakkus raseduse ajal võib põhjustada tõsiseid tagajärgi, sealhulgas raseduse katkemist, arenguprobleeme ja loote deformatsioone. See on veel uurimisel ja pole kinnitust leidnud. Arvestades OROV-nakkuse suurt võimalikku mõju ja seda, et OROV-i mõjutatud piirkonnad on samuti klassifitseeritud piirkondadeks, kus Zika viirus (ZIKV) levib praegu või on levinud varem, on soovitatav, et rasedad naised järgiksid nii OROV-i kui ka ZIKV-ga seotud soovitusi.