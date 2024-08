Emad! Plastpudelitest joomine võib viia poja autismini

Teadlased uurisid ka prenataalse BPA mõju hiirtele.

«Leidsime, et BPA surub maha aromataasi ensüümi ja on seotud anatoomiliste, neuroloogiliste ja käitumuslike muutustega isastel hiirtel, mis võivad olla kooskõlas autismispektri häirega,» ütles Boon. «See on esimene kord, kui on tuvastatud bioloogiline rada, mis võib aidata selgitada autismi ja BPA vahelist seost.»

Teadusringkonnad reageerisid uuringu tulemustele erinevalt. Mõned teadlased avaldasid arusaama, et uurijad suutsid tuvastada bioloogilise raja, mis on oluline aju arengus.

«Mis on nende tulemuste puhul tõeliselt uus, on see, et nad suutsid seostada mõju bioloogilise rajaga, mis on oluline aju arengus,» ütles professor Ian Rae, keskkonnakemikaalide ekspert Melbourne’i Ülikooli Keemia Instituudist.

Teised aga suhtusid tulemustesse erineva skeptilisusega.

«Hiirte uuringutes, kus ema sai keskmise raseduse ajal umbes neli päeva BPA-d annuses 50 µg/kg/päevas, täheldati muutusi isaste järglaste ajurakkude arvus ja nende struktuuris,» ütles Adelaide’i Ülikooli Meditsiiniteaduste Kooli vanemlektor Dr Ian Musgrave. «Kuid enamus muutustest kattusid suuresti ravitud ja ravimata rühmade vahel ning kuigi statistiliselt olulised, ei ole selge, kas see on bioloogiliselt asjakohane. Lisaks olid annused maksimaalselt lubatud tasemel, millega enamik inimesi kokku ei puutu.

«Veelgi enam, need annused manustati subkutaanselt, mis hiilib mööda BPA kokkupuutest ainevahetussüsteemidega, mis BPA-d suu kaudu manustamisel ootavad,» lisas Musgrave. «Kuna enamik inimese kokkupuuteid on suukaudsed ja inimesed metaboliseerivad ning eritavad suu kaudu manustatud BPA-d tõhusalt, on hiirte kokkupuude BPA-ga suurem kui inimestel.»

RMIT Ülikooli Soolestiku ja Aju Telje Laboratooriumi juhataja professor Elisa Hill-Yardin kommenteeris: «Tulevased uuringud, mis hoolikalt mõõdavad bisfenool A taset raseduse ajal, et neid tulemusi täpsustada, on olulised. Samuti võivad need leiud olla mõjutatud dieedi mõjudest.»

«See on huvitav uurimus, mis väärib edasist uurimist, kuid oluline on mõista, et autismi võimalike põhjuste seas on palju muid geneetilisi variatsioone, millel on sarnane tõendusmaterjal,» selgitas Hill-Yardin. «Lõppkokkuvõttes ei tea me endiselt kindlalt, mis põhjustab autismi enamikel inimestel, ja raseduse ajal tuleks järgida tavapärast tervislikku dieedi- ja elustiilinõuannet.»

Uuring avaldati ajakirjas Nature Communications.