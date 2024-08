POLEGI 100% OHUTUD Selle mehe tapsid toidulisandid

Fujita Terviseülikooli Haigla (Tokyo) arstid avaldasid ajakirjas BMJ Case Reports artikli, kus käsitleti 70ndates aastates mehe juhtumit.

Mees toimetati intensiivraviosakonda tõsise COVID-19 juhtumiga. Talle määrati ravimeid, mis pärssisid immuunsüsteemi ja mida kasutatakse sageli raskete COVID-19 juhtude puhul. Kuigi ta paranes ja pääses intensiivraviosakonnast, põhjustasid need ravimid tal tõenäoliselt kõhulahtisust. Seetõttu määrati talle probiootikum Clostridium butyricumiga, mida Jaapanis kasutatakse laialdaselt kõhulahtisuse raviks. Mees tarvitas seda lisandit kuu aega, kuid seejärel hakkas ta tundma tugevat kõhuvalu. Vaatamata arstide pingutustele halvenes mehe seisund kiiresti, tema organid hakkasid üles ütlema ja ta suri varsti pärast seda.

Arstid avastasid, et mehel tekkis baktereemia ehk bakterite põhjustatud veremürgitus. Edasised uuringud näitasid, et infektsiooni põhjustas C. butyricumi tüvi, mis geneetiliselt vastas täpselt sellele bakterile, mis oli isoleeritud tema probiootikumist. Arstide sõnul on see esimene teatatud juhtum, kus probiootikumidega seotud C. butyricumi baktereemia ilmnes pärast raskekujulise COVID-19 ravi.

Probiootikumide eesmärk on tasakaalustada inimese mikrobioomi ja C. butyricumit on uuritud kui potentsiaalset ravi korduvatele Clostridioides difficile infektsioonidele ning immunoteraapia toetuseks vähihaigetel (arvatakse, et mikrobioom mõjutab inimese vastust immunoteraapiale). Arstid kirjutasid, et kuigi probiootikume määratakse rutiinselt seedetrakti sümptomite ja haiguste raviks, võivad harvadel juhtudel tekkida tõsised kõrvaltoimed, nagu nähtub sellest juhtumist.

See pole esimene kord, kui see tavaliselt «hea» bakter põhjustab tõsiseid tüsistusi. On teada, et bakter võib harva põhjustada botulismi. Lisaks teatas teine Jaapani teadlaste rühm selle aasta mais viiest baktereemia juhtumist, mis olid seotud C. butyricumi probiootikumidega. Sarnaselt viimase juhtumiga ilmnes enamik neist juhtumitest inimestel, kelle immuunsüsteem oli nõrgenenud. Vähemalt tuleks probiootikumide, sealhulgas C. butyricumi määramisel nõrgenenud immuunsüsteemiga patsientidele olla ettevaatlikum.

Maikuu uurimuse autorid rõhutasid, et probiootikumide tarvitamine, eriti haiglas viibivatel patsientidel, võib põhjustada baktereemiat, mistõttu tuleb nende väljakirjutamisel olla väga ettevaatlik.