Sündimuse tõstmine on aga keeruline ja sageli võib see muutuda sunniviisiliseks. Demograafid rõhutavad, et viljakuse manipuleerimine ei ole tõhus viis sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamiseks, mis vajavad otsesemat reguleerimist ja ümberjaotamist.