Tehisaruarst diagnoosib võimaliku tõve, kui ta kaamerasilma ette see elund asetada

Arstid on juba tuhandeid aastaid palunud oma patsientidel keelt näidata ja sellel on väga hea põhjus. Keel võib oma värvuse ja seisundi kaudu paljastada palju sellest, mis toimub ülejäänud kehas. Kuigi see tehnika muutus Lääne meditsiinis populaarseks 17. sajandil, on seda tegelikult kasutatud traditsioonilises Hiina meditsiinis juba alates aastast 1115.

Mõistes keeleanalüüsi väärtust, otsustasid teadlased Iraagi Middle Technical University (MTU) ja Lõuna-Austraalia Ülikooli (University of South Australia ehk UniSA) ühisest uurimisrühmast selle meetodi standardiseerida ja tuua sellesse rohkem täpsust.

Nad treenisid masinõppesüsteemi 5260 keelepildi põhjal, mis olid tehtud erinevates valgustingimustes. Lisaks söödeti süsteemi pilte inimestest, kellel olid teadaolevad terviseseisundid, sealhulgas astma, diabeet ja aneemia. Seejärel testiti süsteemi, asetades kaamera 20 cm kaugusele patsiendi keelest ja paludes süsteemil seda diagnoosida. Tulemus oli õige 98% juhtudest ning tulemused esitati reaalajas.

MTU ja UniSA professor Ali Al-Naji, kes juhtis uuringut, selgitas, et keele värvus, kuju ja paksus võivad paljastada hulgaliselt terviseseisundeid. Näiteks on diabeediga inimestel tavaliselt kollane keel, vähiga patsientidel lilla keel paksu rasvase kattega ja insuldihaigetel on ebatavalise kujuga punane keel. Valge keel võib viidata aneemiale, raskete COVID-19 juhtumitega inimestel on tõenäoliselt sügavpunane keel ning indigo- või violetset värvi keel viitab veresoonkonna ja seedetrakti probleemidele või astmale.

Teades, et nüüd vaatate oma keelt, tasub mainida, et Harvardi Tervisekeskuse andmetel peaks terve keel olema sümmeetriline, enam-vähem heleroosa ja on normaalne, kui sellel on õrn valge kiht. Vahemere, Aasia ja Aafrika populatsioonides võib terve keel omada ka kerget lillakat või pruunikat tooni. Kõik, mis sellest kõrvale kaldub, võib viidata vajadusele külastada arsti.

Varsti võib keelepõhine diagnoosimine muutuda sama lihtsaks kui keele näitamine nutitelefoni kaamerale, kuna Al-Naji usub, et selline tehnoloogia võiks tulevikus hõlpsasti integreeruda nutitelefonidesse. Selline test võiks toimida ka COVID-19 juhtude sõelumisena, sest 2022. aasta Ukraina uuring näitas, et 99% neist viirusehaiguse rasketest juhtudega kaasnes ka tumepunane keel.

Kuna tänases maailmas otsitakse pingsalt seda võluvitsa, mis tehsisarutööstuse võluvitsana tulusaks muudaks. Ilmselt sellist üht võluvitsa polegi aga kõnealunegi tulemus näitab, et kui asuda tohtreid külastavate patsientide keeltest piisavalt detailseid ülesvõtteid tegema, võib sellest mistahes maailmaosas saada korraliku koolitusmaterjali diagnoosiva tehisaru jaoks.

Uurimus avaldati ajakirjas Technologies.